شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" تهنئ الطلبة الناجحين في الثانوية العامة

رام الله - دنيا الوطن
تتقدم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأحر التهاني والتبريكات من الطلبة الناجحين والناجحات في امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" في فلسطين وخاصة المتفوقين والمتفوقات، متمنية لهم مزيداً من النجاح والتفوق في مسيرتهم التعليمية الجامعية والمهنية.

وتوجهت الجبهة بالتهاني والتبريكات للطلبة الشهداء والأسرى والمشردين وكذلك لأبنائهم. موجهة التحية لأهالي الطلبة الذين سهروا ووفروا الظروف والمناخات لذويهم الطلبة حتى نالوا نتائج مبهرة في شهادة الثانوية العامة، وكذلك للأسرة التعليمية التي بذلت كل الجهد والعطاء لانجاح امتحانات الثانوية العامة.

وشددت الجبهة أن نتائج الثانوية العامة كانت مميزة هذا العام رغم الجراح والآلام التي يعيشها طلبة الثانوية العامة بفعل الاحتلال والاستيطان وسياسات الأبرتهايد والتهجير والحصار والترهيب والإعدامات والاعتقالات إلى جانب جائحة كورونا.

وأكدت الجبهة أنه رغم الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، إلا أن طلبة الثانوية العامة استطاعوا انتزاع نجاحهم وتفوقهم. مشددةً أن شعبنا مُصر على مواصلة مسيرته النضالية حتى تحقيق الأهداف الوطنية في تقرير المصير والحرية والاستقلال والعودة.

وختمت الجبهة داعية الجامعات والمعاهد الفلسطينية إلى احتضان الطلبة والوقوف إلى جانبهم في مسيرتهم التعليمية وتخفيض الرسوم الجامعية وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني ومنها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والعوز الاجتماعي

أخبار ذات صلة

لا وفيات وتسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

لا وفيات وتسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

الاحتلال يهدم 8 منشآت تجارية شمال شرق القدس المحتلة

الاحتلال يهدم 8 منشآت تجارية شمال شرق القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل طفلًا مقدسيًا

الاحتلال يعتقل طفلًا مقدسيًا

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: التطبيع فشل وفلسطين في وجدان أمتنا العربية

"العربية الفلسطينية": التطبيع فشل وفلسطين في وجدان أمتنا العربية

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من سعير

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من سعير

&#34;الديمقراطية&#34; تحذر من استمرار التحريض الإسرائيلي على (أونروا)

"الديمقراطية" تحذر من استمرار التحريض الإسرائيلي على (أونروا)

&#34;النيابة العامة&#34; بغزة: تسجيل حالة واحدة فقط لإطلاق النار أثناء احتفالات الثانوية العامة

"النيابة العامة" بغزة: تسجيل حالة واحدة فقط لإطلاق النار أثناء احتفالات الثانوية العامة

طالع: &#34;الإسلامية&#34; و&#34;الأزهر&#34; تكشفان عن (مفتاح التنسيق) للعام الجامعي 2021 -2022

طالع: "الإسلامية" و"الأزهر" تكشفان عن (مفتاح التنسيق) للعام الجامعي 2021 -2022

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم 8 منشآت تجارية شمال شرق القدس المحتلة

الاحتلال يهدم 8 منشآت تجارية شمال شرق القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل طفلًا مقدسيًا

الاحتلال يعتقل طفلًا مقدسيًا

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من سعير

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من سعير

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابة واحدة فقط في حادثي خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: إصابة واحدة فقط في حادثي خلال 24 ساعة الماضية

راصد جوي يوضح تفاصيل الكتلة الحارة الحالية على فلسطين

راصد جوي يوضح تفاصيل الكتلة الحارة الحالية على فلسطين

شاهد: ام شادي (51 عاماً) تحصل على معدل 91.9% بالثانوية العامة

شاهد: ام شادي (51 عاماً) تحصل على معدل 91.9% بالثانوية العامة

مشاعر مختلطة وفرحة ناقصة.. ابنة الشهيد جمال الزبدة تتفوق في الثانوية العامة

مشاعر مختلطة وفرحة ناقصة.. ابنة الشهيد جمال الزبدة تتفوق في الثانوية العامة

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد محمد حسن من بلدة قصرة بنابلس

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد محمد حسن من بلدة قصرة بنابلس

منوعات

شاهد: أول تعليق لمحمد رمضان بعد الحكم لصالحه ضد عمرو أديب

شاهد: أول تعليق لمحمد رمضان بعد الحكم لصالحه ضد عمرو أديب

شاهد: بسمة بوسيل تلفت الأنظار بهديتها لتامر حسني الصادمة

شاهد: بسمة بوسيل تلفت الأنظار بهديتها لتامر حسني الصادمة

ما حقيقة الأزمة التي تعرض لها بيومي فؤاد؟

ما حقيقة الأزمة التي تعرض لها بيومي فؤاد؟

شاهد كيف نفى عمر كمال هجومه على محمد رمضان

شاهد كيف نفى عمر كمال هجومه على محمد رمضان

شاهد: فنانة شهيرة تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب زوجها

شاهد: فنانة شهيرة تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب زوجها

لأول مرة.. محمد رمضان يكشف عن أول أجر تلقاه

لأول مرة.. محمد رمضان يكشف عن أول أجر تلقاه

شاهد: مايا دياب تثير الجدل بارتدائها الحجاب وبيدها طفل

شاهد: مايا دياب تثير الجدل بارتدائها الحجاب وبيدها طفل

لهذا السبب.. فنانة عالمية شهيرة مهددة بالسجن

لهذا السبب.. فنانة عالمية شهيرة مهددة بالسجن

شاهد: جورج وسوف يلفت الأنظار بطريقة دعمه لناصيف زيتون

شاهد: جورج وسوف يلفت الأنظار بطريقة دعمه لناصيف زيتون

وفاة الفنانة المصرية فتحية طنطاوي

وفاة الفنانة المصرية فتحية طنطاوي

عربي

اتهامات لإيران باختطاف ناقلة نفطية قبالة سواحل الامارات

اتهامات لإيران باختطاف ناقلة نفطية قبالة سواحل الامارات

صورة: &#34;تطور جديد&#34; بالعلاقات.. الإعلان عن أول إماراتية ستدرس بجامعة إسرائيلية

صورة: "تطور جديد" بالعلاقات.. الإعلان عن أول إماراتية ستدرس بجامعة إسرائيلية

(رايتس ووتش): ثمة أدلة بأن مسؤولين علموا بمخاطر تخزين نترات الأمونيوم بمرفأ بيروت

(رايتس ووتش): ثمة أدلة بأن مسؤولين علموا بمخاطر تخزين نترات الأمونيوم بمرفأ بيروت

الصحة المصرية تصدر بيانًا حول وفاة 4 أطباء بشكلٍ مفاجئ في الشرقية

الصحة المصرية تصدر بيانًا حول وفاة 4 أطباء بشكلٍ مفاجئ في الشرقية