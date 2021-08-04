"الديمقراطية" تهنئ الطلبة الناجحين في الثانوية العامة

رام الله - دنيا الوطنتتقدم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأحر التهاني والتبريكات من الطلبة الناجحين والناجحات في امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" في فلسطين وخاصة المتفوقين والمتفوقات، متمنية لهم مزيداً من النجاح والتفوق في مسيرتهم التعليمية الجامعية والمهنية.وتوجهت الجبهة بالتهاني والتبريكات للطلبة الشهداء والأسرى والمشردين وكذلك لأبنائهم. موجهة التحية لأهالي الطلبة الذين سهروا ووفروا الظروف والمناخات لذويهم الطلبة حتى نالوا نتائج مبهرة في شهادة الثانوية العامة، وكذلك للأسرة التعليمية التي بذلت كل الجهد والعطاء لانجاح امتحانات الثانوية العامة.وشددت الجبهة أن نتائج الثانوية العامة كانت مميزة هذا العام رغم الجراح والآلام التي يعيشها طلبة الثانوية العامة بفعل الاحتلال والاستيطان وسياسات الأبرتهايد والتهجير والحصار والترهيب والإعدامات والاعتقالات إلى جانب جائحة كورونا.وأكدت الجبهة أنه رغم الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، إلا أن طلبة الثانوية العامة استطاعوا انتزاع نجاحهم وتفوقهم. مشددةً أن شعبنا مُصر على مواصلة مسيرته النضالية حتى تحقيق الأهداف الوطنية في تقرير المصير والحرية والاستقلال والعودة.وختمت الجبهة داعية الجامعات والمعاهد الفلسطينية إلى احتضان الطلبة والوقوف إلى جانبهم في مسيرتهم التعليمية وتخفيض الرسوم الجامعية وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني ومنها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والعوز الاجتماعي