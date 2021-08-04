"العربية الفلسطينية": التطبيع فشل وفلسطين في وجدان أمتنا العربية

رام الله - دنيا الوطنأوضحت الجبهة العربية الفلسطينية، أن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي فشل فشلا ذريعا، مؤكدة ان القضية الفلسطينية مازالت في وجدان أمتنا العربية و الإسلامية.جاءت هذه الأقوال على لسان عضو لجنتها المركزية جميل عاشور، امين سر ساحة غزة اليوم.و أشاد عاشور بدعم الجزائر للقضية الفلسطينية، مرحبا برفضها انضمام الاحتلال الإسرائيلي للاتحاد الأفريقي، والمطالبة بطردها، إلى جانب 13 دولة افريقية، مؤكدا " القضية الفلسطينية حية في وجدان أمتنا العربية والإسلامية ".و أضاف: "القضية الفلسطينية تعيش في أبهى مراحلها"، مشددا على أن الدبلوماسية الفلسطينية نجحت في إعادة فلسطين على رأس أولويات المجتمع الدولي، مثمنا جهود القيادة الفلسطينية، قائلا: " نثق في سياسة الرئيس عباس وقيادته الحكيمة"، منددا بتصريحات المطبعة نجاة السعيد ، الكاتبة السعودية في صحيفة "إسرائيل اليوم" اليمينية المتطرفة، التي تتساوق مع الاحتلال ، والداعية الى استبدال القيادة الفلسطينية، ملمحا الى ان هذه التصريحات تكشف نوايا الاحتلال بالتخلص من الرئيس عباس، مبينا ان سياسته حشرت اسرائيل في الزاوية.و أشاد بانسحاب لاعبين عرب من مواجهة لاعبين إسرائيليين في أولمبياد طوكيو 2020، مبينا أنه يؤكد فشل التطبيع مع الاحتلال مع تلك الدول العربية، مضيفا" لا يمكن ان تخرج القضية الفلسطينية من حضن أمتنا العربية".وفي سياق اخر، هنأ جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، امين سر ساحة غزة، الطلبة الناجحين بالتوجيهي، متمنيا دوام التوفيق لهم في مجالات الحياة.