"كفاح الطلبة" الفلسطيني يهنئ الطلبة الناجحين في الثانوية العامة

رام الله - دنيا الوطنتقدم اتحاد لجان كفاح الطلبة الفلسطيني، بأجمل التهاني والتبريكات للطلبة المتفوقين والناجحين في الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021م متمنيًا لهم دوام التقدم والنجاح.وقال الاتحاد لقد تحدى هؤلاء الفرسان بهمتهم العالية وارادتهم التي تعانق السحاب كافة الصعاب من اجل نيل العلا مجتازين كافة الظروف القاهرة والمتمثلة في جائحة كورونا التي اصابت بلادنا والعالم وانتهاكات الاحتلال اليومية وظروف الحصار الظالم الذي يفرضه على كافة تفاصيل حياتنا اليومية والعدوان الاخير على شعبنا في قطاع غزة والقدس، فهذا حصاد تعبكم وثمرة سهركم وجزاء جهدكم واجتهادكم فهنيئاً لكم النجاح والتفوق.وعبر الاتحاد عن خالص شكره لأسرة التربية والتعليم وطاقمها التعليمي والإداري الذين لم يدخروا جهداً في إيصال الرسالة التعليمية، متحدية كافة المعيقات من اجل النهوض بالأجيال القادمة، وكما تقدم الاتحاد بأجمل التهاني لأولياء الأمور الذين كان لهم الدور البارز في تحقيق هذا الإنجاز الهام بنجاح أبنائهم وتفوقهم، ليجسدوا إصرار شعبنا الدائم على تجاوز كل أشكال المعاناة والصعاب، داعيًا اخواننا الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ الى عدم اليأس والعمل بجد ومثابرة ومواصلة طريق العلم والمحاولة مجدداً للوصول الى المجد.