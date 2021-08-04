شؤون فلسطينية

"النيابة العامة" بغزة: تسجيل حالة واحدة فقط لإطلاق النار أثناء احتفالات الثانوية العامة

"النيابة العامة" بغزة: تسجيل حالة واحدة فقط لإطلاق النار أثناء احتفالات الثانوية العامة
جانب من الاحتفالات بنتائج الثانوية العامة
رام الله - دنيا الوطن
تقدمت النيابة العامة، في غزة، بجزيل شكرها ووافر تقديرها لأبناء شعبنا بالتزامهم المشرف بأحكام القانون وعدم تجاوزه في مظاهر الاحتفال بمناسبة نجاح أبنائنا طلبة الثانوية العامة، هذه المناسبة الوطنية الجامعة، حيث لم تسجل سوى حالة واحدة لإطلاق النار في قطاع غزة.

وثمنت "النيابة العامة" في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، دور وزارة الداخلية والأمن الوطني وجهاز الشرطة وإدارة
المباحث العامة، على جهودهم الدؤوبة والمستمرة في الضبط الإداري ومتابعة الميدان ونشر العناصر الشرطية والأمنية، الأمر الذي ساهم في الحد من ظاهرة إطلاق النار وضبط الشارع.

كما تثمن النيابة العامة دور وزارة الأوقاف والشئون الدينية، ومكتب الإعلام الحكومي، والعلماء والخطباء وكامل مكونات مجتمعنا الفصائلية والمؤسساتية والعشائرية، على دورهم المبادر في توعية أبناء شعبنا من مخاطر هذه الظاهرة وسلبياتها.

وباركت "النيابة العامة" لأبنائنا طلاب الثانوية العامة تفوقهم ونجاحهم في هذه المحطة المهمة من مسيرة العلم والحياة، وتتمنى لهم مزيداً من النجاحات والإبداع في خدمة أبناء وطننا الحبيب فلسطين.

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