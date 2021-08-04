إسرائيل: إعادة فرض ارتداء الكمامات بالأماكن المفتوحة التي يتجمهر بها أكثر من 100 شخص





وسيتم تطبيق أنظمة الشارة الخضراء في كل الأعمار، وفي الأماكن التي فيها أقل من 100 شخص أيضا، أما البالغ الذي يعالج أطفالا مصابين بالفيروس، فسيتم إلزامه بالخضوع للحجر والصحي وإن كان مطعمًا.



ويوصي (كابينت) القطاعين الخاص والعام بالعمل من المنازل بنطاق 50%، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



كما تقرر تغيير السياسة الخاصة بمطار بن غوريون، اذ يحظر السفر الى الدول الحمراء باستثناء الحالات التي تصادق عليها اللجنة الخاصة .



رام الله - دنيا الوطنقرر (كابينت كورونا) في إسرائيل، في ختام جلسته الليلة الماضية، إعادة فرض ارتداء الكمامات حتى في الأماكن المفتوحة حيث يتجمهر اكثر من مائة شخص، بدءاً من يوم الأحد المقبل.