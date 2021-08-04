مركز عمليات مراقبة البحرية البريطانية: انتهاء عملية الاختطاف المحتملة لناقلة النفط قبال سواحل الإمارات





وعرَف اثنان من المصادر السفينة بأنها ناقلة أسفلت وبيتومين تسمى (أسفلت برينسيس) وترفع علم بنما، وبأن ذلك حدث في منطقة ببحر العرب تؤدي إلى مضيق هرمز، الذي يتدفق عبره نحو خُمس صادرات النفط المنقولة بحراً في العالم، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).



وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قالت في وقت سابق إن التقارير التي تفيد بوقوع حوادث تشمل عدة سفن قرب ساحل الإمارات الثلاثاء "مثيرة للريبة".





وحذرت من أي جهود لإيجاد "أجواء زائفة" مناهضة للجمهورية الإسلامية.



رام الله - دنيا الوطنأفاد مركز عمليات مراقبة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، بانتهاء عملية الاختطاف المحتملة لناقلة النفط قبال سواحل الإمارات.وأضاف المركز بأن الخاطفين غادروا ناقلة النفط التي تعرضت للاختطاف، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).جاء ذلك بعد أن ذكرت هيئة التجارة البحرية البريطانية في وقت سابق أمس بأن "حادث خطف محتملاً" وقع قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية.