شؤون فلسطينية

"المرور" بغزة: إصابة واحدة فقط في حادثي خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: إصابة واحدة فقط في حادثي خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية. 

ونوهت "المرور" لاستمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق. 

وسُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادثين سير نتج عنهما إصابة واحدة فقط، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

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