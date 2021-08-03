شاهد: ام شادي (51 عاماً) تحصل على معدل 91.9% بالثانوية العامة

رام الله - دنيا الوطنحصلت سيدة تبلغ من العمر 51 عاماً، من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، على معدل 91.9% في امتحانات الثانوية العامة بالفرع الأدبي، وذلك رغم انقطاعها عن الدراسة لمدة 35 عاما.عدسة "دنيا الوطن" رصدت أجواء الفرحة في منزل السيدة ام شادي، والتي قالت: "بعد انقطاع 35 عاما عن الدراسة، ولكن قررت العودة الى الدراسة بكل عزيمة وإرادة".وأضافت: "كانت امنية حياتي أن أكمل تعليمي، وإن شاء الله مسيرتي التعليمية مستمرة"، متابعة بقولها: "لم أكن مقصرة في بيتي حيث وازنت بينه وبين دراستي".التفاصيل في الفيديو التالي: