شؤون فلسطينية

مشاعر مختلطة وفرحة ناقصة.. ابنة الشهيد جمال الزبدة تتفوق في الثانوية العامة

مشاعر مختلطة وفرحة ناقصة.. ابنة الشهيد جمال الزبدة تتفوق في الثانوية العامة
خاص دنيا الوطن
حققت سارة الزبدة ابنة الشهيد جمال الزبدة، نجاحا مميزا، وذلك بعد حصولها على معدل 95.3% في الثانوية العامة للعام 2021 (الفرع العلمي) ، عقب إعلان وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة في فلسطين صباح اليوم.

وعمّت أجواء الفرحة والبهجة بيت الشهيد الزبدة، والذي اغتالته قوات الاحتلال هو ونجله أسامة، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

تقول الطالبة المتفوقة سارة في حديثها لـ"دنيا الوطن": "فرحتي كبيرة، ولكن مشاعري مختلطة، شعور الفرحة وهناك شعور الحزن والألم والفراغ الذي تركه أبي وأخي".

وتكمل سارة: "جاء أخي الشهيد أسامة لزوجته في المنام فجر اليوم، وكان مبتسم الوجه يحمل بين يديه ورقة بيضاء مكتوب عليها رقم 95%، وسألته زوجته في الحلم ماذا عن الأعشار؟ فضحك وأشار لها على أصابع يديه برقم ثلاثة"

وعن الصعوبات التي مرت بها خلال العام، تتابع سارة: "أجواء الحرب أثرّت بشكل كبير على نفسيتي ودراستي، وكانت الظروف صعبة بعد أن فقدت سندي أبي وأخي الغاليين على قلبي، وهذه الحرب كانت من أصعب الحروب التي مررنا بها، ولكن لا بد من مواجهة الحياة وظروفها التي نمر بها، وأن نكمل وندخل الفرحة على قلوب أهالينا، وإن شاء الله أكون قد رفعت رأس أبي بما حققته من تفوق".

ووجهت سارة نصائح للطلبة المقبلين على الثانوية العامة، بأن يتابعوا دراستهم أولا بأول، وألا يراكموا درسوهم، وأن يواجهوا الصعوبات والتحديات بكل قوة ويكملوا الطريق، كما أهدت تفوقها لأبيها وأخيها الشهيدين، ولعائلتها وللشعب الفلسطيني ولجميع شهداء معركة سيف القدس ولمعلماتها ومدرستها.

أما والدتها، فقد عبرت عن فرحتها الكبيرة بتفوق ابنتها، تقول وهي جالسة بجانبها: "سارة ابنتي متفوقة وتستحق كل خير، رغم الظروف والمعاناة التي مرت به حققت هذا المعدل الجميل، وأتمنى لها دوام النجاح والتفوق في حياتها، وأن يعوضها الله عوض خير، رغم أن الأب والأخ لا يعوضوا."، وتتابع: " أهدي نجاح وتفوق ابنتي لرسول الله، ولزوجي ولابني، ولأرواح الشهداء".

واستقبلت عائلة الزبدة المهنئيين بتفوق ابنتهم وسط أجواء ومشاعر مختلطة، في ظل الظروف الصعبة التي واجهتها العائلة بعد استشهاد الأب وابنه خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.

 

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