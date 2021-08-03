شؤون فلسطينية

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد محمد حسن من بلدة قصرة بنابلس

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد محمد حسن من بلدة قصرة بنابلس
رام الله - دنيا الوطن
سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد محمد فريد علي حسن (20 عاما)، من بلدة قصرة، جنوب نابلس، بعد احتجازه شهرا.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن طواقم الإسعاف تسلمت جثمان الشهيد محمد حسن من معسكر الاحتلال في حوارة، ونقلته لمستشفى رفيديا، وذلك بعد احتجازه لشهر كامل، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

يذكر أن الشاب محمد حسن استشهد متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في بلدة قصرة، في الثالث من شهر تموز المنصرم.

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