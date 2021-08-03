الخليل: النجاح في أخذ عطوة عشائرية بين عائلتي العويوي أبو عيشة والجعبري





جاء ذلك بحضور رئيس اللجنة داود الزير، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد سعيد التميمي، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي، ورئيس لجنة المتابعة العليا، الهيئة التمثيلية العليا لشؤون الفلسطينيين داخل أراضي عام 48 محمد بركة، وجمع غفير من رجال الإصلاح على مستوى الوطن، وعدد من الشخصيات الرسمية والأهلية.



يذكر أن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب أعلن أمس، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر محافظة الخليل، أن العطوة لن تكون بديلاً عن القانون الذي سيأخذ مجراه، وشدد على أن أخذ العطوة يعني إنهاء حالة التوتر والاحتقان التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية والعودة إلى الحياة الطبيعية.



كما دعا الرجوب إلى مد جسور التواصل بين الأشقاء، وألا يخلق الخلاف الذي حصل حالة من القطيعة أو الجفاء بينهم، ودعا اللجنة الرئاسية المُكلفة إلى فتح كل ما له علاقة من ترسبات ماضية، بما يضمن أن ينهي كل ما من شأنه أن يخدم الاحتلال الإسرائيلي الذي يرغب باستمرار هذه الحالة في المحافظة، وفي كل محافظات الوطن.



رام الله - دنيا الوطننجحت جهود اللجنة الرئاسية المشكلة من قبل الرئيس محمود عباس لحل ومعالجة الأحداث التي شهدتها مدينة الخليل في الأيام الأخيرة، اليوم الثلاثاء، في أخذ عطوة عشائرية بين عائلتي العويوي أبو عيشة، والجعبري.