تيسير خالد يهنئ الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة

رام الله - دنيا الوطنهنأ تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الطلبة الناجحين في امتحانات الثانوية العامة ، وخص بالذكر الطلبة المتفوقين وأبناء الشهداء والأسرى والجرحى والطلبة الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة ، الذين ابلوا بلاء حسنا في عامهم هذا ، رغم الظروف القاسية التي مرت على القطاع بسبب العدوان البربري ، الذي شنه العدو الاسرائيلي في الفترة التي سبقت تقديم الامتحانات .وأشاد بالنتائج التي حققها هؤلاء الطلبة في مختلف فروع الثانوية العامة وأكد أن هذه النتائج هي ثمرة مباركة لجهود الطلبة وأهاليهم وجهود طواقم وكوادر وزارة التربية والتعليم وخاصة المعلمين ، الذين عملوا في هذا العام كما في العام الماضي في ظروف استثنائية للوصول بالعام الدراسي الى نهايته الموفقة والمكللة بالنجاح .ووجه تيسير خالد النصيحة للطلبة الناجحين ، الذين يرغبون في مواصلة طلب العلم في الجامعات الى الاقبال على التخصصات التي من شأنها أن تساعدهم على الالتحاق بسوق العمل بسهولة بعد اكمال دراستهم الجامعية ، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة في اوساط الخريجين وعجز الحكومات الفلسطينية المتعاقبة عن معالجة مشكلة باتت تعبر عن ابرز مظاهر الخلل في نظام تعليمي فلسطيني يعيد انتاج نفسه كنظام فاشل على اكثر من مستوى وصعيد .