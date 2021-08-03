فتح تهنئ الناجحين في امتحانات الثانوية العامة وتثمن جهود التربية والتعليم





وباركت الحركة لعائلاتهم مع تقدير لجهودها في تذليل الصعاب وتمكينهم من تحقيق آمالهم على درب بناء مؤسسات دولة فلسطين المستقلة بكفاءات علمية ممتازة المستوى .



وتمنت الحركة للطلبة الذين لم يحالفهم النجاح الاستمرار بإرادة عالية لتحقيقه في أول فرصة تالية.





وحيت الحركة جميع العاملين في وزارة التربية والتعليم وثمنت عطاءهم اللا محدود لإنجاح الموسم الدراسي وامتحانات الثانوية العامة رغم الظروف الصعبة الدائمة والطارئة.



رام الله - دنيا الوطنهنأت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) الطلبة الناجحين في امتحانات الثانوية العامة من الجنسين وأثنت على اجتهادهم في تحصيل العلم الوافي يمكنهم من الانتقال الى مرحلة الدراسة الجامعية.