عشر إصابات بينها خطيرة جراء استخدام الألعاب والمفرقعات النارية في الضفة

ووصفت الإصابات بالطفيفة ونقلت على أثرها إلى مستشفى طولكرم الحكومي، وأكدت الشرطة أنها فتحت ملفا بالتحقيق في ملابسات الحادث.

ووصفت الإصابات بالطفيفة ونقلت على أثرها إلى مستشفى طولكرم الحكومي، وأكدت الشرطة أنها فتحت ملفا بالتحقيق في ملابسات الحادث.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وصل بلاغ لعمليات شرطة المحافظة حول وصول ثلاث إصابات إحداها لفتاة عمرها (29 عاماً) مصابة برصاص بالكتف نتيجة رصاصات عشوائية والإصابة الثانية لشظية بالوجه لشخص عمره (30 عاماً) وأخرى لشاب عمره (17 عاماً) أصيب بشظية بالعين نتيجة إطلاق العاب نارية مع إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وصل بلاغ لعمليات شرطة المحافظة حول وصول ثلاث إصابات إحداها لفتاة عمرها (29 عاماً) مصابة برصاص بالكتف نتيجة رصاصات عشوائية والإصابة الثانية لشظية بالوجه لشخص عمره (30 عاماً) وأخرى لشاب عمره (17 عاماً) أصيب بشظية بالعين نتيجة إطلاق العاب نارية مع إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة.

كما وصل مشفى طولكرم الحكومي ثلاث إصابات نتيجة إطلاق النار والمفرقعات، احتفالاً بإعلان نتائج امتحان الثانوية العامة في طولكرم .

كما وصل مشفى طولكرم الحكومي ثلاث إصابات نتيجة إطلاق النار والمفرقعات، احتفالاً بإعلان نتائج امتحان الثانوية العامة في طولكرم .

وفي نابلس، أصيب ستة مواطنين اليوم بأعيرة نارية عشوائية واستخدام مفرقعات.





وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن 6 إصابات وصلت لمشافي مدينة نابلس نتيجة الاحتفال بنتائج الثانوية العامة 3 منها بأعيرة نارية عشوائية وصفت إصاباتهم بين المتوسطة و الطفيفة و إصابتان وصفتا بالخطيرتين وواحده بتر للأصابع والأخرى تهتك باليدين نتيجة استخدام الألعاب النارية .



