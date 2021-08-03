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شؤون فلسطينية

عشر إصابات بينها خطيرة جراء استخدام الألعاب والمفرقعات النارية في الضفة

عشر إصابات بينها خطيرة جراء استخدام الألعاب والمفرقعات النارية في الضفة
جانب من الاحتفالات بنتائج الثانوية العامة
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين بينهم حالة خطيرة، جراء إطلاق الألعاب والمفرقعات النارية، أثناء الاحتفال بنتائج الثانوية العامة.

في الخليل، أصيب اليوم شاب يبلغ من العمر (21 عاماً)، بجراح بليغة جراء عبثه بالألعاب النارية في مدينة يطا.

وذكرت إدارة العلاقـات العامة والإعلام بالشرطة، بان بلاغا ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول دخول شاب مصاب إصابات بليغة لقسم الطوارئ بمشفى أبو الحسن القاسم بمدينة يطا، على الفور باشرت الشرطة إجراءاتها للوقوف على ملابسات الحادثة  . 

وأضافت، بان الإصابة كانت بسبب العبث بالألعاب النارية نتج عنها إصابة خطيرة أدت لبتر بأصابع اليد بالإضافة لحروق متفرقة بالجسم .

وأهابت الشرطة بالمواطنين لعدم التعامل بالألعاب النارية حفاظا على حياتهم .

كما وصل مشفى طولكرم الحكومي ثلاث إصابات نتيجة إطلاق النار والمفرقعات، احتفالاً بإعلان نتائج امتحان الثانوية العامة في طولكرم .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وصل بلاغ لعمليات شرطة  المحافظة حول وصول ثلاث إصابات إحداها لفتاة عمرها (29 عاماً) مصابة برصاص بالكتف نتيجة رصاصات عشوائية والإصابة الثانية لشظية بالوجه لشخص عمره (30 عاماً) وأخرى لشاب عمره (17 عاماً)  أصيب بشظية بالعين نتيجة إطلاق العاب نارية مع إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة.

ووصفت الإصابات بالطفيفة ونقلت على أثرها إلى مستشفى طولكرم الحكومي، وأكدت الشرطة أنها فتحت ملفا بالتحقيق في ملابسات الحادث.

وفي نابلس، أصيب ستة مواطنين اليوم بأعيرة نارية عشوائية واستخدام مفرقعات.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن 6 إصابات وصلت لمشافي مدينة نابلس نتيجة الاحتفال بنتائج الثانوية العامة 3 منها بأعيرة نارية عشوائية وصفت إصاباتهم بين المتوسطة و الطفيفة و إصابتان وصفتا بالخطيرتين وواحده  بتر للأصابع والأخرى تهتك باليدين نتيجة استخدام الألعاب النارية .

وأكدت الشرطة أنها ستتابع وتلاحق مطلقي النار ومستخدمي المفرقعات والألعاب النارية وفق القانون لما فيها من ضرر لمستخدميها وللآخرين و تعرض حياة المواطنين للخطر.

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