"الديمقراطية": قرار المحكمة الإسرائيلية بشأن الشيخ جراح مناورة خبيثة

رام الله - دنيا الوطنوصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار المحكمة الإسرائيلية بشأن تهجير أربع عائلات من حي الشيخ جراح، في القدس، بأنه مناورة خبيثة، توحي وكأن القضية هي محل دراسة موضوعية من قبل القضاء الإسرائيلي، تمهيداً لقرار يشرع تهجير عائلات الشيخ جراح، لتحتل دورها قطعان المستوطنين الإسرائيليين، في خطة لإفراغ مدينة القدس من أبنائها المقدسيين بذرائع ووسائل مختلفة.وأضافت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن حي الشيخ جراح هو لأبنائه الفلسطينيين المقدسيين، وادعاءات المستوطنين لا تغير حقيقة أنهم مهاجرون يغزون الضفة الفلسطينية وفي القلب منها القدس، بدعم مكشوف من قبل قوات الاحتلال.وحذرت الجبهة إسرائيل، من أن تعتقد ولو للحظة واحدة أن قضية الشيخ جراح تخص أبناء الحي وحدهم، بل عليها أن تدرك جيداً أن قضية الشيخ جراح هي قضية وطنية من الطراز الأول، تخص أبناء شعبنا في كل مكان، وأن اللعب بنيران حي الشيخ جراح لعبة خطيرة، قد تمتد نيرانها إلى مطارح كثيرة، داخل فلسطين وخارجها