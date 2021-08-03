الجهاد الإسلامي تبارك للناجحين والمتفوقين في الثانوية العامة

رام الله - دنيا الوطنباركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، للناجحين والمتفوقين في نتائج الثانوية العامة، التي جاءت في ظل ظروف استثنائية من الحصار والعدوان والأزمات الخانقة.وأوضحت الحركة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن طلبة الثانوية العامة أثبتوا أن الشعب الفلسطيني قادر على الدوام وفي كل المحطات أن يواجه التحديات ويقهر الصعاب متسلحاً بإيمانه بالله عز وجل ، ثم الإصرار والسعي بكل جد واجتهاد وبلا كلل ولا ملل من أجل أن يبقي على قضيته حية ويوظف الفرص ليثبت أنه جدير بالحياة الحرة والعزيزة والكريمة فوق تراب أرضه ووطنه.وجاء في البيان: إننا بهذه المناسبة العزيزة نبارك لأبناء شعبنا طلاب وطالبات الثانوية العامة نجاحهم وتفوقهم المبهر، كما نهنئ ذويهم الكرام الذين ساهموا بكل فاعلية في رسم هذه الفرحة الكبيرة بتوفيق من الله تعالى".وخصت الجهاد الإسلامي بالتهنئة أبناء وبنات مدينة القدس المحتلة، وأبناء الشهداء الأبطال الذين رفعوا ذكر آبائهم من خلال نجاحهم وتفوقهم، وأبناء الأسرى، كما توجهت بالتهنئة الخاصة لأصحاب البيوت المهدمة التي تعرضت للعدوان والقصف والهدم من قبل قوات الاحتلال.وهنأت الحركة طواقم التربية والتعليم، من معلمين وإداريين، ووجهت لهم الشكر على ما بذلوه من جهد على مدار العام، "وهم اليوم يقطفون ثمرة جهدهم الكبير الذي جاء متميزاً عن السنوات السابقة رغم كل الظروف الصعبة التي واكبت مسيرة التعليم خلال هذا العام" بحسب ما ذكر بيان الجهاد الإسلامي.