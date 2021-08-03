ناقلة نفطية ترفع علم سنغافورة تتعرض لحادث قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات

قالت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن سفينة تجارية تعرضت لهجوم، في المياه الدولية قبالة ساحل مدينة الفجيرة الإماراتية.



وأوضح موقع (مارين ترافيك)، بان ناقلة المواد الكيميائية "غولدن بريليانت" تحمل علم سنغافورة وآخر ظهور لها كان خليج عمان، ليست تحت السيطرة الآن وبلا قيادة، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).



وقال الموقع: إن ناقلة المواد الكيميائية "غولدن بريليانت" أبحرت من ميناء كلاغ الماليزي، مشيراً إلى الناقلة تبحر منذ 2010 تحت علم الصين، ثم علم سنغافورة.



ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن موقع عمليات التجارة البحرية البريطاني، قوله: إن حادثة لا علاقة لها بالقرصنة وقعت قبالة سواحل الفجيرة، داعياً السفن في المنطقة لتوخي الحذر الشديد.





وكانت سفينة إسرائيلية تعرضت لهجوم يوم الجمعة الماضية، أسفرت عن مقتل شخصين يحملان الجنسيتين البريطانية والرومانية.

وتتهم تل أبيب إيران بالمسؤولية عن الحادث، فيما نفت طهران ضلوعها بالحادث.

رام الله - دنيا الوطن