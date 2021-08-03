عمرو موسى يقدم استقالته كرئيس لمجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات





وأعربت المؤسسة عن أسفها لهذا القرار، منوهة بالجهد الكبير الذي بذله موسى في تطوير المؤسسة ومتابعة أعمالها وفعالياتها.



وقد قامت المؤسسة بتعميم كتاب الاستقالة على السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمناء.



ويتولى د نبيل شعث مهمة رئيس مجلس الأمناء مؤقتًا بصفته نائباً لرئيس مجلس الأمناء حتى انعقاد اجتماع طارئ للمجلس خلال الأيام القليلة القادمة لاختيار رئيس جديد وكذلك الأمر الأطر القيادية الأخرى للمؤسسة.



رام الله - دنيا الوطنقدم الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى استقالته كرئيس لمجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات، اليوم الثلاثاء الموافق 2021/8/3.