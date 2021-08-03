شؤون فلسطينية

شاهد: فرحة كبيرة بمنزل الأولى على الفرع الشرعي بالقطاع صفاء خلف

شاهد: فرحة كبيرة بمنزل الأولى على الفرع الشرعي بالقطاع صفاء خلف
صفاء خلف
خاص دنيا الوطن-رغد داود
رصدت "دنيا الوطن"، اليوم الثلاثاء، فرحة عائلة الطالبة المتفوقة صفاء خلف الأولى على الفرع الشرعي الحاصلة على معدل 99.9% في الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، من قطاع غزة.

وعبرت صفاء عن فرحتها ووجهت شكرها لعائلتها، مبينةً أنها واجهت صعوبة للذهاب للمدرسة لبعدها عن المنزل، إلى جانب الدوام الذي كان ثلاثة أيام في الأسبوع وسرعة شرح المنهاج.

فيما قالت والدة صفاء: "إن الظروف التي مرت بها صفاء وغيرها من الطلبة كانت صعبة كالحرب الأخيرة على القطاع، وانتشار فيروس (كورونا)، ولكن بفضل الله تمكنت من النجاح والتفوق".

ومن جانبه بيّن والد صفاء أن شعور تلقي الخبر لا يوصف موضحاً أن انقطاع التيار الكهربائي وضعف الانترنت والتعليم المدمج عقبات واجهت ابنته وباقي طلبة الثانوية العامة.


 

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