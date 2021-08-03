فيديو.. أجواء الفرحة بمنزل الأولى مكرر على الفرع الأدبي أسيل الحلبي

رصدت "دنيا الوطن" اليوم الثلاثاء، أجواء الاحتفال بتفوق الطالبة أسيل الحلبي الحاصلة على معدل 99.7% الفرع الأدبي، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم صباح اليوم الثلاثاء نتائج الثانوية العامة لعام 2021 الدورة الأولى.ووصفت الطالبة الحلبي في تصريح لـ "دنيا الوطن"، فرحتها الغامرة بهذا المعدل، والصعوبات التي واجهتها خلال فترة الدراسة ومنها انتشار فيروس (كورونا) والتعليم المدمج (الالكتروني والوجاهي)، والحرب الأخيرة على قطاع غزة.وعبرت والدة الحلبي عن سعادتها بحصول ابنتها على هذا المعدل، حيث أنها سعت لتهيئة الأجواء المناسبة رغم التحديات المختلفة، فيما بين والدها أن ابنته اجتهدت كتيراً كي تنال على هذا المعدل، متمنياً لها التوفيق في مسيراتها التعليمية.