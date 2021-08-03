شاهد: إقبال كبير على محال الحلويات بالقطاع بعد إعلان نتائج الثانوية العامة

خاص دنيا الوطن-أمل الكحلوت

بعد إعلان نتائج الثانوية العامة، عمَت أجواء الاحتفالات في كل محافظات الوطن، فرحاً وابتهاجاً بنجاح وتفوق الطلبة، حيث شهدت محال الحلويات إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين لشراء الحلوى.





ورصدت "دنيا الوطن" أجواء الفرحة من داخل محل حلويات أبو السعود في مدينة غزة، حيث عبر أحد الطلبة المتفوقين والقادمين لشراء الحلوى، عن سعادته الكبيرة بنتيجته، فيما أكد أحد العاملين في المكان على الإقبال الكبير من الموطنين، لافتاً إلى أن هذا العام شهد نجاح وتفوق عدد كبير من الطلبة.





فيما عبر أحد أهالي الطلبة عن فرحته الكبيرة بنجاح ابنه بعد حصاد سنة طويلة من الجهد والمثابرة، مضيفاً إلى أنه يفتخر بأبناء وبنات شعبنا بهذا التفوق رغم الظروف الصعبة التي مر بها القطاع.





فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، نتائج الثانوية العامة في كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.











