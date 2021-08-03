نفتالي بينت: إيران تعلم ما هو الثمن الذي نجبيه عندما يهدد أحد أمننا







وأضاف: "نعمل على حشد العالم، ولكن في موازاة ذلك نعلم أيضا كيف نعمل بمفردنا. إيران تعلم ما هو الثمن الذي نجبيه عندما يهدد أحد أمننا". وقال بينت: "انتهى زمن الجلوس بكل راحة في طهران وإشعال الشرق الأوسط بأسره من هناك"، وفق تعبيره.





وتابع بينت: بأن الزيادة الملموسة في ميزانية الدفاع وفي ميزانية الجيش التي مررناها مجرد هذا الأسبوع تعكس ذلك، مشيراً إلى أن "الخطابات لا تكفي في مواجهة إيران – نحن نحتاج لجيش قوي ومن أجل ذلك يجب استثمار موارد كثيرة ونحن نفعل ذلك".





وأفادت (القناة 12) الإسرائيلية، بأن وزير الخارجية، يائير لابيد، ووزير الجيش، بيني غانتس، سيعقدان غداً إحاطة أمنية مشتركة للسفراء الأجانب سيكشفان خلالها عن مواد استخباراتية تثبت أن إيران تقف خلف الهجوم على السفينة قبالة سواحل عمان، وقد تم استلم السفراء قبل قليل الدعوات للحضور.

رام الله - دنيا الوطنوجه حكومة الاحتلال، نفتالي بينت اليوم الثلاثاء رسالة لإيران، بعد أيام قليلة من تعرض سفينة إسرائيلية، لهجوم في خليج عُمان.