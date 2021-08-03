شاهد: اشتية يشارك فرحة الناجحين ويوجه رسالة للطلبة الذين لم يستطيعوا اجتياز الامتحان

وجه رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، رسالة للطلبة الذين لم يستطيعوا اجتياز امتحان الثانوية العامة.









وأضاف: "ولأبنائنا الذين لم يستطيعوا اجتياز الامتحان، هذه ليست نهاية الطريق، اكتشفوا مجالات إبداعكم وخوضوها. نفخر بجميع ابنائنا وبناتنا ونتمنى لهم التوفيق".





وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر اشتية وهو يشارك الناجحين فرحة النجاح.





رام الله - دنيا الوطنوقال اشتية عبر صفحته على (فيسبوك): "الأعزاء طلبة الثانوية العامة وأهاليهم، أبارك لكم هذا النجاح الذي حققتموه بجدكم واجتهادكم".