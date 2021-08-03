شؤون فلسطينية

شاهد: اشتية يشارك فرحة الناجحين ويوجه رسالة للطلبة الذين لم يستطيعوا اجتياز الامتحان

شاهد: اشتية يشارك فرحة الناجحين ويوجه رسالة للطلبة الذين لم يستطيعوا اجتياز الامتحان
رئيس الوزراء مجمد اشتية مع الناجحين
رام الله - دنيا الوطن
وجه رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، رسالة للطلبة الذين لم يستطيعوا اجتياز امتحان الثانوية العامة.

وقال اشتية عبر صفحته على (فيسبوك): "الأعزاء طلبة الثانوية العامة وأهاليهم، أبارك لكم هذا النجاح الذي حققتموه بجدكم واجتهادكم".

وأضاف: "ولأبنائنا الذين لم يستطيعوا اجتياز الامتحان، هذه ليست نهاية الطريق، اكتشفوا مجالات إبداعكم وخوضوها. نفخر بجميع ابنائنا وبناتنا ونتمنى لهم التوفيق".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر اشتية وهو يشارك الناجحين فرحة النجاح.


 



 


 

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