رام الله: القبض على 16 شخصاً أطلقوا الألعاب النارية وقاموا بالتفحيط

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم، القبض على 16 شخصاً قاموا بإطلاق الألعاب النارية والمفرقعات بعد اعلان نتائج الثانوية العامة منهم أربعة أشخاص قاموا بعرقلة حركة السير بالتفحيط وازعاج المواطنين وتعريض حياتهم للخطر وذلك في محافظة رام الله والبيرة.وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، ان شرطة محافظة رام الله والبيرة قامت منذ صباح اليوم بنشر عدد من دوريات الشرطه في المحافظة عقب اعلان نتائج الثانوية العامة للحد من ظاهرة اطلاق الالعاب النارية والتفحيط وعرقلة حركة السير والحفاظ على النظام العام حيث قامت بإلقاء القبض على 16 شخصا قاموا بإطلاق الألعاب النارية منهم 4 اشخاص قاموا بعرقلة حركة السير بالتفحيط وازعاج المواطنين وتعريض حياتهم للخطر في رام الله.وأكدت الشرطة انه تم التحفظ على المقبوض عليهم تمهيدا لإجراء المقتضى القانوني بحقهم اصولا.