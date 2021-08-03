مدير عام الشرطة يثمّن التزام المواطنين بعدم إطلاق النار

رام الله - دنيا الوطنثمّن مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح التزام أبناء شعبنا وحرصهم على تقديم أفضل صورة خلال احتفالهم بنتائج الثانوية العامة، التي تم إعلانها صباح اليوم الثلاثاء.وأكد اللواء صلاح أن هذا اليوم مثّل يوماً وطنياً بامتياز، تكاتفت فيه جهود الجميع للخروج بأفضل صورة نحافظ من خلالها على أرواح أبناء شعبنا، بحسب ما جاء على موقع وزارة الداخلية الالكتروني.وثّمن اللواء صلاح حرص أبناء شعبنا على عدم استخدام السلاح وإطلاق النار خلال الاحتفال بنجاح أبنائنا الطلاب.وتقدم مدير عام الشرطة بالتهاني والتبريكات إلى طلبة الثانوية العامة الناجحين، متمنياً لهم دوام التقدم والنجاح في حياتهم المستقبلية.