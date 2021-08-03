الشرطة تعتقل تجار ومستخدمي ألعاب نارية وتضبط 6 مركبات استخدمت بالتشحيط

رام الله - دنيا الوطنقال العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة، اليوم الثلاثاء، إن الشرطة والأجهزة الأمنية قبضت على 19 شخصا من تجار ومستخدمي الألعاب النارية والمفرقعات ومطلقي النار.وأوضح ارزيقات أن الشرطة ضبطت 6 مركبات استخدمت في "التشحيط" أثناء الاحتفالات بإعلان نتائج الثانوية العامة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وكانت الشرطة حذرت المواطنين من خطورة إطلاق النار واستخدام المفرقعات والألعاب النارية، لما تشكله هذه الممارسات من خطورة حقيقية على حياة المواطنين وأطفالهم.