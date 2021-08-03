الصحة: لا وفيات بفيروس (كورونا) وتسجيل 181 إصابة بالضفة وغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 3، دنين 6، طولكرم 4، بيت لحم 3، نابلس 6، رام الله والبيرة 6، الخليل 2، قطاع غزة 151"وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 5، طولكرم 7، بيت لحم 1، رام الله والبيرة 4، الخليل 3، قطاع غزة 120"ولفتت إلى وجود 13 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام (كورونا) في المستشفيات في الضفة الغربية 22 مريضاً، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعيوفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس (كورونا)، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 599,370 بينهم 419,589 تلقوا الجرعتين من اللقاح.