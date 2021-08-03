بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح، ليوم غد الأربعاء.وأكدت الهيئة في تصريح نشر على موقع الوزارة الالكتروني، أن السفر سيكون للحافلات الرابعة والخامسة والسادسة حتى الرقم (40) من كشف رقم (2021/26).وطالبت الهيئة، المسافرين التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشددة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.