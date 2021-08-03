شؤون فلسطينية

أسرى سجن "عوفر" يرجعون وجبات الطعام رفضًا لاستمرار عمليات القمع بحقّهم

أسرى سجن "عوفر" يرجعون وجبات الطعام رفضًا لاستمرار عمليات القمع بحقّهم
رام الله - دنيا الوطن
أرجع الأسرى في سجون "عوفر" اليوم الثلاثاء، وجبات الطعام، احتجاجًا على عمليات القمع الممنهجة التي تتصاعد بشكل غير مسبوق بحقّهم.

وأوضح نادي الأسير أنّ كافة أقسام السّجن ما تزال مغلقة منذ يوم أمس، وحالة التوتر الشديد ما تزال قائمة، لافتًا إلى أنّ قوات القمع تتواجد منذ يوم أمس داخل السّجن، الأمر الذي يُشير إلى أن هناك احتمالية لاستئناف عملية الاقتحام مجددًا.

وأضاف أنّ إدارة السّجن أعادت جزءًا من الأسرى الذين تم نقلهم إلى قسم (18)، وبقي جزء آخر محتجزًا في القسم المذكور، علمًا أن عدد الأسرى المنقولين نحو (72) أسيرًا.

من الجدير ذكره أن عمليات القمع والاقتحامات تُشكّل أبرز أدوات السيطرة والرقابة على الأسرى، والتي تحاول إدارة السّجن من خلالها ضرب أي حالة "استقرار" داخل أقسام الأسرى، فمنذ عام 2019 على وجه الخصوص صعّدت إدارة السجون من تنفيذ عمليات الاقتحام والتي اعتبرت الأعنف منذ ما يزيد عن عشرة أعوام، لا سيما فيما يتعلق بالاقتحامات التي تنفذها قوات "المتسادا".

وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال كامل المسؤولية عن مصير وحياة الأسرى في سجن "عوفر" والذي يقبع فيه نحو 900 أسير من بينهم أطفال، ومرضى وكبار في السن.

 

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