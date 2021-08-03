شؤون فلسطينية

"كتائب القسام" تبارك لأبناء الشهداء والأسرى نجاحهم في الثانوية العامة

"كتائب القسام" تبارك لأبناء الشهداء والأسرى نجاحهم في الثانوية العامة
رام الله - دنيا الوطن
أبرقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، مهنئة أبناء قياداتها الشهداء والأسرى بمناسبة نجاحهم في الثانوية العامة التوجيهي في فلسطين للعام 2021.

وذكرت الكتائب عبر موقعها الرسمي: "في ساحات النزال مع الصهاينة أبدع آباؤهم من قادة ومجاهدي القسام، فقاوموا جيش الاحتلال بكل بسالة وصمود، حتى نالوا الشهادة بعد أن قدموا أرواحهم فداء لدينهم ووطنهم فلسطين، واليوم يبدع أبناؤهم في ميادين العلم، فكانوا من المتفوقين في امتحانات الثانوية العامة".

وقالت: "فكثيرٌ هم أبناء الشهداء والأسرى الذين تفوقوا في الثانوية العامة، ورفعوا رؤوس أهليهم وخلدوا أسماء آبائهم الشهداء بتفوقهم الباهر ونجاحهم المتميز، ومنهم:

صفاء البرغوثي ابنة الأسير القسامي القائد عبد الله غالب البرغوثي 98.3%

نور أبو هين ابنة الشهيد القسامي القائد يوسف أبو هين 98%

لينا أبو هين ابنة الشهيد القسامي أيمن أبو هين 97%

عبد الرحمن أبو بكرة ابن الشهيد القسامي يحيي جمعة أبو بكرة 96.6%

سارة ابنة الشهيد القسامي القائد جمال محمد الزبدة 95.3%

تسنيم فروانة ابنة الشهيد القسامي القائد محمود سمير فروانة 94.1%

بهية الزعبوط ابنة الشهيد القسامي وليد حمودة الزعبوط 94.1$

مي ومنى أبو العمرين ابنتي الشهيد القسامي همام محمد أبو العمرين 94%

عز الدين دلول ابن الشهيد القسامي أحمد يوسف دلول 93.1%

سندس الضاش ابنة الشهيد القسامي مازن أسعد الضاش 90.6%

شهد اشتيوي ابنة الشهيد القسامي أحمد رشدي اشتيوي 88.9%

نضال فرحات ابن الشهيد القسامي القائد نضال فتحي فرحات 88%

ملاك الجعبري ابنة الشهيد القسامي القائد أحمد سعيد الجعبري 86.6%.

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