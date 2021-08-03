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الصحة المصرية تصدر بيانًا حول وفاة 4 أطباء بشكلٍ مفاجئ في الشرقية

الصحة المصرية تصدر بيانًا حول وفاة 4 أطباء بشكلٍ مفاجئ في الشرقية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الثلاثاء، بيانًا صحفيًا حول وفاة 4 أطباء شباب بشكل مفاجئ خلال اليومين الماضيين، في محافظة الشرقية.

وأكدت الوزارة في بيانها الصحفي، على عدم وجود شبهة جنائية وأن وفاة الأطباء الأربعة جاءت طبيعية.

وبدورها، دعت العضو السابق بنقابة الأطباء منى مينا، إلى معرفة سبب الوفاة، مؤكدة على أن الواقعة لا ينبغي أن تمر دون تحقيق وتدقيق.

كما دعت أصدقاء الأطبار المتوفين المقربين إلى التواصل معها إن كان لديهم معلومات حول ظروف وملابسات وفاة الأطباء الأربعة.

يشار إلى أن حالة من الحزن سيطرة على الوسط الطبي بمحافظة الشرقية، وذلك عقب وفاة أربعة أطباء شباب بشكل مفاجئ خلال يومين فقط، كما انتشرت حالة من القلق بعد وفاة الأطباء، خاصة أن معظمهم من صغار السن وماتوا وهم نيام.

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