حواتمة يهنئ هنية بتجديد انتخابه رئيساً لحركة حماس

رام الله - دنيا الوطنبعث نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برقية إلى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مهنئاً الحركة بإنجاز أعمال وانتخاب قياداتها الجديدة، ومهنئاً هنية بإعادة انتخابه مرة أخرى رئيساً للحركة.وقال حواتمة إننا نمر في مرحلة سياسية ندرك مدى حساسيتها وتعقيداتها، وما تلقيها علينا جميعاً من مسؤوليات وواجبات وهموم، لا يمكن أن نتجاوزها، وبما يخدم شعبنا ومصالحه العليا وأهدافه الوطنية، إلا بالتعاون الوثيق بين أطراف وقوى الحركة الوطنية والمقاومة الفلسطينية.وأضاف حواتمة: نقاتل معاً في خندق المقاومة المسلحة، والمقاومة الشعبية، والنضال الجماهيري، في قطاع غزة البطل، وفي الضفة الثائرة، وفي القدس منارة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها، وفي مخيمات اللجوء والصمود في الشتات، وفي صفوف الجاليات الوفية لشعبها وقضيتها وفي أنحاء العالم.ولقد سطرنا معاً، بدعم من شعبنا وصموده، آيات إبداعية من البطولة في معركة سيف القدس، وإنتفاضة فلسطين.وختم حواتمة: وإننا في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إذ نتقدم منكم بمشاعر التهنئة نعيد التأكيد على وفائنا لقضيتنا ولنضالنا المستمر، تحت راية م.ت.ف الإئتلافية ومن أجل تحقيق أهداف شعبنا في العودة وتقرير المصير والاستقلال والسيادة متمنين لكم ولجميع الإخوة دوام الصحة والعافية.