هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تمعن بانتهاك الأسرى طبيا وتستهتر بعلاجهم

رام الله - دنيا الوطنيستمر الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكاته وممارساته الوحشية ضد شعبنا و ابنائه على كافة الاصعدة وأبرزها أسرانا داخل السجون، حيث يتعمد اللجوء الى سياسة الإهمال الطبي داخل المعتقلات ويمعن بانتهاك حقوق الأسرى المكفولة بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية، والمتعلقة بحقهم في تلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.و في هذا الاطار كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء، أن الأسير ناهض الأقرع (52 عاماً) / رام الله، يواجه أوضاع صحية صعبة داخل ما يسمى "مشفى الرملة".حيث جرى اعتقاله وإحدى قدميه مبتورة، وبعد زجه داخل سجون الاحتلال تم اهماله طبيباً مما أدى لإصابة ساقه الأخرى بالغرغرينا، وعلى إثرها خضع الأسير الأقرع لعملية جراحية لبتر ساقه في مستشفى "آساف هروفيه"، ولا يزال الأسير يشتكي حتى اللحظة من أوجاع حادة في كلا قدميه وفي كافة أنحاء جسده، في حين تكتفي عيادة الرملة بتقديم المسكنات القوية له دون علاجه بالشكل الصحيح.وأضافت أن الأسير الأقرع بات مؤخراً يعاني من مشاكل بالرئتين ومن المتوقع أن يتلقى الأكسجين بشكل دائم، ويعتبر من الحالات المرضية الأصعب القابعة داخل معتقلات الاحتلال، ويقبع بشكل دائم داخل مستشفى "الرملة".علما أن الأسير الأقرع معتقل منذ عام 2007 ومحكوم بالسجن ثلاثة مؤبدات، وهو أب لأربعة أبناء.و من الجدير ذكره ان هناك 14 اسيرا يقبعون حاليا في مشفى سجن الرملة، و كلهم بحاجة ماسة لمتابعة طبية حثيثة، لكن إدارة المشفى تتعمد استخدام أسلوب المماطلة بتقديم العلاج لهم، و اهمالهم صحيا من الناحيتين النفسية و الجسدية.وفي سياق متصل وثق تقرير الهيئة حالة مرضية تقبع بمعتقل "مجدو"، وهي حالة الأسير إياد نظير عمر (39 عاماً) من مخيم جنين، والذي يواجه وضعاً صحياً صعباً ومقلقاً، فبعد الفحوصات الطبية التي أُجريت له في مشفى "العفولة"، تبين إصابته بورم بالدماغ، والذي أصبح يؤثر عليه في الآونة الأخيرة وعلى صحته حيث يعاني من دوخة مستمرة وعدم إتزان بالحركة كذلك من مشاكل بالنظر، وهو بانتظار تحويله إجراء عملية جراحية في رأسه خلال الشهر الجاري بستشفى "نهاريا" الإسرائيلي.علماً بأن الأسير معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن لـ 25 عاماً، وخلال سنوات اعتقاله فقد والديه وحرمه الاحتلال من وداعهما.