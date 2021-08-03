"كورونا" عالميا: 4 ملايين و 250 ألف وفاة

رام الله - دنيا الوطنبينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين وأكثر من 250 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 199 مليوناً وما يقارب من 645 ألف اصابة، تعافى منهم 180 مليونا وما يزيد عن 128 ألف مريض.وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الإثنين 477 ألفا و904 إصابات جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7,866 حالة وفاة.وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الإثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: اندونيسيا (1,568 وفاة)، وروسيا (785 وفاة)، والبرازيل (473 وفاة)، والهند (420 وفاة)، وإيران (411 وفاة).وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، اميركا (56,369 إصابة)، وإيران (37,189 إصابة)، والهند (30,031 إصابة)، وروسيا (23,508 إصابات)، وتركيا (22,898 إصابة).ورغم تراجعها خلال الفترة الماضية، عن تسجيل اصابات ووفيات يومية بأعداد مرتفعة نسبياً، ما تزال اميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الثلاثاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (629,862 وفاة)، والبرازيل (557,359 وفاة)، والهند (425,228 وفيات)، والمكسيك (241,279 وفاة)، والبيرو (196,518 وفاة).وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (35,895,980 إصابة)، والهند (31,726,507 إصابات)، والبرازيل (19,953,501 إصابة)، وروسيا (6,334,195 إصابة)، وفرنسا (6,151,803 إصابات).