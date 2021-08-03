حمّاد: الحصار لم ولن يمنع المقاومة والشعب الفلسطيني من تطوير قدراتهم

رام الله - دنيا الوطنعقدت الكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة المقاومة الإسلامية حماس مؤتمرًا صحفيًا صباح اليوم الثلاثاء من أمام منزل الطالب سليمان أحمد أبو جريبان الحاصل على المركز الأول على الوطن في امتحانات الثانوية العامة للفرع العلمي، وشارك في المؤتمر عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. فتحي حمّاد ورئيس الكتلة الإسلامية م. محمد فروانة وقيادات من حركة حماس.قدم د. فتحي حمّاد التهاني والتبريكات باسم حركة حماس للطلبة الناجحين، وشكر مؤسسات التربية والتعليم ووزارة الداخلية والكتلة الإسلامية على جهودهم في تذليل كافة الصعاب ومساعدة الطلاب على اجتياز هذه المرحلة المهمة في حياتهم.أكد حمّاد خلال المؤتمر صحفي على أهمية التفوق والتطلع إلى تطوير القدرات، وأضاف أن الحصار لم ولن يمنع المقاومة والشعب الفلسطيني من تطوير قدراتهم وتفوقهم في كافة المجالات، وذكر في كلمته الشهداء القادة والعلماء الذين ارتقوا في معركة سيف القدس وقال: " ومن هنا نطير التحية لأرواح شهداء معركة سيف القدس ونخص بالذكر منهم العلماء والمهندسين أمثال باسم عيسى، جمال الزبدة، جمعة الطحلة، سامي رضوان، حازم الخطيب، ظافر الشوا وغيرهم ممن سبقوهم ".وأعلن أ. محمد فروانة خلال المؤتمر عن إطلاق الكتلة الإسلامية لباقة جديدة من المشاريع الخاصة بطلاب الثانوية العامة وقال: "نعلن اليوم عن إطلاق مشروعين.. الأول مشروع تهانينا لزيارة 10,000 طالب والمشروع الثاني تكريم الطلاب المتفوقين في كافة محافظة الوطن "فوج سيف القدس".وفي حديث خاص نوه فروانة إلى أن الكتلة الإسلامية تهتم بفئة طلاب الثانوية العامة لأن هذه الفترة تعتبر الفاصلة بين الحياة المدرسية والحياة الجامعية، مضيفا سنكون مع الطلاب بكافة طواقمنا وهيئاتنا ومجالسنا في الجامعات والكليات لإرشادهم ومساعدتهم في التسجيل.