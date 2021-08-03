مباشر | أجواء إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين

شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية: قرار محكمة الاحتلال المتعلق بالشيخ جراح دليل انها جزء من منظومة التهجير

الخارجية الفلسطينية: قرار محكمة الاحتلال المتعلق بالشيخ جراح دليل انها جزء من منظومة التهجير
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنه بالرغم من الوثائق الثبوتية التي حصلت عليها من نظيرتها الأردنية والتي تؤكد حق أهالي حي الشيخ بالقدس المحتلة في ملكية منازلهم، إلا ان محكمة الاحتلال الإسرائيلي وقضاتها رفضت الاعتراف بهذه الحقيقة القانونية والإنسانية.

وأضافت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه رغم هذه الحقيقة إلا أن المحكمة إما تؤجل عملية تهجير 3 عائلات فلسطينية، أو لا تتخذ قرارا بشأن 4 أخرى كما حصل أمس، بحجة انتظار رأي الأهالي في الصفقة المشؤومة التي طرحها القضاة للتحايل على حقهم في منازلهم، والضغط عليهم للاعتراف بملكية المستوطنين للأرض والمنازل، مفضلة اتباع أسلوب المماطلة والتسويف والمراهنة على الوقت بحثا عن مخارج لدعم المستوطنين وادعاءاتهم.

وتابعت إن محاكم الاحتلال تقوم بدور عنصري في ما يتعلق بتهجير الاسر الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح، وبطريقة سياسية لا تمت لأية قوانين بصلة، للوصول الى هدف واحد وهو شرعنة ادعاءات المستوطنين بملكية الأرض، وتبييض الأوراق الثبوتية المزورة التي قدموها.

وأشارت إلى أن تفاصيل هذه العنصرية نراها في تطابق واضح ومتكرر في جميع القضايا المقدسية التي تنظر بها محاكم الاحتلال الإسرائيلي، كامتداد لاستراتيجية عمل استعمارية توسعية تقوم على محاولة توفير الحصانة القانونية لعمليات تهويد وأسرلة القدس ومقدساتها، وتهجير أكبر عدد ممكن من المواطنين فيها والذين هم أصحابها الاصليون.

وأدانت الخارجية القرارات الصادرة عن محاكم الاحتلال الإسرائيلي بشأن حي الشيخ جراح، معتبرة أنها دليل آخر على أن منظومة القضاء الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من الاحتلال، وأداة لخدمة المخططات الاستيطانية الاستعمارية.

وذكرت أن قراراتها بالتأجيل أو عدم اتخاذ قرار، هو سيف مسلط على رقاب الأسر الفلسطينية في الحي، لإرهابهم في اطار حرب نفسية شرسة تشنها سلطات الاحتلال ضد المقدسيين.

وشددت الخارجية على أنه كان يجب على المحكمة أن تأخذ بالمرافعات القانونية والدلائل الدامغة والاستشارة القانونية للدكتورة رونيت ليفين، وتأخذ قرارا بحق الأسر الفلسطينية بملكية منازلهم في حي الشيخ جراح، لكنها فضلت أن تلتزم بالدور السياسي المنوط بها في تكريس للاستيطان والعنصرية.

ورحبت بالمواقف الدولية الصادرة أمس، والتي أكدت حق المواطنين بالبقاء في منازلهم بعيدا عن الإملاءات والترهيب والضغوط، وفي مقدمتها موقف وزارة الخارجية الأميركية والأمم المتحدة.

وأكدت الخارجية أن هذه المواقف غير كافية، ويجب ترجمتها الى خطوات عملية تلزم دولة الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف الفوري بحق أسر حي الشيخ جراح في ملكية منازلهم دون إبطاء او تأجيل، ووقف عمليات تهويد وأسرلة المدينة بمقدساتها وتهجير مواطنيها.

أخبار ذات صلة

حمّاد: الحصار لم ولن يمنع المقاومة والشعب الفلسطيني من تطوير قدراتهم

حمّاد: الحصار لم ولن يمنع المقاومة والشعب الفلسطيني من تطوير قدراتهم

هيئة الأسرى: 98 قرارا إداريا خلال تموز الماضي

هيئة الأسرى: 98 قرارا إداريا خلال تموز الماضي

مزهر: الجبهة الشعبية ستواصل نضالها إلى جانب حقوق الطلبة العادلة

مزهر: الجبهة الشعبية ستواصل نضالها إلى جانب حقوق الطلبة العادلة

اصابة أربعة مواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

اصابة أربعة مواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

أعضاء كونغرس يطالبون بإغلاق منظمات موّلت الاستيطان بمئات ملايين الدولارات

أعضاء كونغرس يطالبون بإغلاق منظمات موّلت الاستيطان بمئات ملايين الدولارات

أبو بكر: الأوضاع داخل السجون لا تطاق والاعتداء على الأسرى في تصاعد

أبو بكر: الأوضاع داخل السجون لا تطاق والاعتداء على الأسرى في تصاعد

&#34;التعليم العالي&#34; والصندوق الفلسطيني للتشغيل يُطلقان برنامجاً متخصصاً لتدريب وتشغيل الخريجين

"التعليم العالي" والصندوق الفلسطيني للتشغيل يُطلقان برنامجاً متخصصاً لتدريب وتشغيل الخريجين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حمّاد: الحصار لم ولن يمنع المقاومة والشعب الفلسطيني من تطوير قدراتهم

حمّاد: الحصار لم ولن يمنع المقاومة والشعب الفلسطيني من تطوير قدراتهم

هيئة الأسرى: 98 قرارا إداريا خلال تموز الماضي

هيئة الأسرى: 98 قرارا إداريا خلال تموز الماضي

مزهر: الجبهة الشعبية ستواصل نضالها إلى جانب حقوق الطلبة العادلة

مزهر: الجبهة الشعبية ستواصل نضالها إلى جانب حقوق الطلبة العادلة

اصابة أربعة مواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

اصابة أربعة مواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

أبو بكر: الأوضاع داخل السجون لا تطاق والاعتداء على الأسرى في تصاعد

أبو بكر: الأوضاع داخل السجون لا تطاق والاعتداء على الأسرى في تصاعد

&#34;التعليم العالي&#34; والصندوق الفلسطيني للتشغيل يُطلقان برنامجاً متخصصاً لتدريب وتشغيل الخريجين

"التعليم العالي" والصندوق الفلسطيني للتشغيل يُطلقان برنامجاً متخصصاً لتدريب وتشغيل الخريجين

&#34;بكدار&#34; تنهي أعمال صيانة المركز الصحي وبناء وتشطيب مركز طوارئ نعلين

"بكدار" تنهي أعمال صيانة المركز الصحي وبناء وتشطيب مركز طوارئ نعلين

منوعات

شاهد: نيللي كريم تخطف الأنظار بأول صورة مع خطيبها

شاهد: نيللي كريم تخطف الأنظار بأول صورة مع خطيبها

هل خسر عمرو أديب أمام محمد رمضان في قضية السبّ والقذف؟

هل خسر عمرو أديب أمام محمد رمضان في قضية السبّ والقذف؟

شاهد: عمر كمال يهاجم سمية الخشاب على الملأ.. ويرفض قرار والدته

شاهد: عمر كمال يهاجم سمية الخشاب على الملأ.. ويرفض قرار والدته

لهذا السبب.. محمد فؤاد يتعرض لهجوم و انتقاد كبير من جمهوره

لهذا السبب.. محمد فؤاد يتعرض لهجوم و انتقاد كبير من جمهوره

هل سيعود عادل إمام للتمثيل من جديد؟

هل سيعود عادل إمام للتمثيل من جديد؟

بعد أكثر من 10 سنوات.. عمل جديد يجمع روبي وآسر ياسين ويثير الجدل

بعد أكثر من 10 سنوات.. عمل جديد يجمع روبي وآسر ياسين ويثير الجدل

شاهد: نيللي كريم تنقذ إلهام الفضالة من الانتقادات بهذه الطريقة

شاهد: نيللي كريم تنقذ إلهام الفضالة من الانتقادات بهذه الطريقة

شاهد: المهرة البحرينية ووالدتها تحدث بلبلة على السوشيال ميديا

شاهد: المهرة البحرينية ووالدتها تحدث بلبلة على السوشيال ميديا

شاهد: زوجة محمد ثروت تخطف الأنظار.. وهذا رد الجمهور

شاهد: زوجة محمد ثروت تخطف الأنظار.. وهذا رد الجمهور

شاهد: شمس الكويتية تهاجم متابِع وصفها بالعجوز

شاهد: شمس الكويتية تهاجم متابِع وصفها بالعجوز

عربي

الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل ضوئية فوق بلدة الغجر اللبنانية

الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل ضوئية فوق بلدة الغجر اللبنانية

المغرب.. إجراءات جديدة للحد من انتشار (كورونا)

المغرب.. إجراءات جديدة للحد من انتشار (كورونا)

رئاسة الحرمين تقترب من الإعلان عن أكبر &#34;مفاجأة&#34; في تاريخها

رئاسة الحرمين تقترب من الإعلان عن أكبر "مفاجأة" في تاريخها

&#34;حبل الغسيل&#34; كشف مكان اختباء بن لادن.. تعرف على القصة

"حبل الغسيل" كشف مكان اختباء بن لادن.. تعرف على القصة