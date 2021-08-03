مزهر: الجبهة الشعبية ستواصل نضالها إلى جانب حقوق الطلبة العادلة

رام الله - دنيا الوطنتقدم عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسؤول فرعها في غزة جميل مزهر بخالص التهاني والتبريكات للناجحين والناجحات في امتحانات الثانوية العامة وخاصة المتفوقين والمتفوقات، متمنياً لهم المزيد من التقدم والنجاح في مسيرتهم الأكاديمية المقبلة.وأضاف مزهر بأن الطلبة اليوم يحصدون ثمار جدهم واجتهادهم على مدار عام كامل شهد ظروفاً استثنائية وكان أبرزه تداعيات جائحة كورونا، والعدوان الإسرائيلي الغادر على أبناء شعبنا في كل مكان وأبرز تجلياته العدوان على القدس وغزة، مشيراً بأن هذا يؤكد مجدداً على إصرار شعبنا وصموده على بلوغ محطات النجاح والعلم رغم كل أشكال العدوان والإرهاب والقتل والحصار.وتوجه مزهر بتحية إجلال وإكبار إلى كوكبة من الشهداء الطلبة من الثانوية العامة الذين ارتقوا شهداء أو اعتقلوا قبل حصولهم على الشهادة، والتحية موصولة للمتوفقين من أبناء الشهداء والأسرى.وأكد بأن هذا النجاح الباهر ما كان ليتحقق لولا الجهود الكبيرة التي بذلها أولياء الأمور، وحرصهم على توفير كل مقومات النجاح لأبنائهم الطلبة رغم الظروف المعيشية الصعبة التي عانى منها القطاع، والأوضاع الاستثنائية التي أدت بها جائحة كورونا، مُبيناً إلى أنه رغم العدوان والبطش الاسرائيلي في غزة، ورغم ما مارسه العدو في القدس إلا أن قائمة الشرف لأوائل الطلبة على مستوى الوطن قد تزينت بحصول احدى طالبات مدينة القدس على المرتبة الأولى، كما تضمنت لوحة الشرف بالأوائل من محافظات القطاع، ما يثبت مجدداً ودوماً أن شعبنا متمسك بالثقافة والعلم والوعي كسلاح مهم في مواجهة الاحتلال والتحديات الجسام.كما توجه بعظيم الشكر والامتنان للهيئات التدريسية والطواقم التعليمية ووزارة التربية والتعليم على ما بذلوه من جهود كبيرة لإنجاح امتحانات الثانوية العامة، رغم الظروف التي عانها الطلاب بسبب تداعيات جائحة كورونا والعدوان الإسرائيلي المجرم.وجدد مزهر تأكيده على أن الجبهة ستواصل نضالها من أجل حقوق الطلبة، وتسخير كل الإمكانيات في خدمة المسيرة التعليمية ودعم صمود الطالب، والتصدي لكل القرارات المجحفة من إدارة الجامعات والكليات والتي تفاقم من معاناة الطلبة، داعياً الطلبة لاختيار تخصصات تتناسب مع أوجه سوق العمل.