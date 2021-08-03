اصابة أربعة مواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

رام الله - دنيا الوطنأصيب، فجر اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين بكسور ورضوض عقب اعتداء قوات الاحتلال عليهم، خلال مواجهات فوق جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس.وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن طواقم الاسعاف تعاملت مع أربع اصابات بالضرب خلال مواجهات فوق جبل صبيح في بيتا، جرى نقل اثنين منهم، واستلام آخرين من قوات الاحتلال على حاجز زعترة.يذكر أن جبل صبيح يشهد فعاليات ليلية مستمرة منذ أيار الماضي؛ في إطار مناهضة إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في قرى بيتا وقبلان ويتما.