أبو بكر: الأوضاع داخل السجون لا تطاق والاعتداء على الأسرى في تصاعد









رام الله - دنيا الوطناكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، أن الأوضاع داخل السجون والمعتقلات أصبحت لا تطاق، وان سلسلة إقتحامات السجون والاعتداء على الأسرى في تصاعد مستمر، والتي كان آخرها الإقتحام العنيف لقسم 16 في معتقل عوفر ظهر اليوم.واعرب اللواء أبو بكر عن قلقه الشديد ازاء سياسة إدارة السجون في استهداف استقرار الحياة اليومية للأسرى، والذي يسير ضمن مخطط ممنهج ومدعوم من أعلى الأوساط السياسية والعسكرية في حكومة الإحتلال.وطالب اللواء ابو بكر المجتمع الدولي بكافة تشكيلاته ومؤسساته التحرك السريع لوضع حد لهذا التفرد بأسرانا وأسيراتنا، وانه يتوجب عليه ان يخرج من صمته لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، وتجاوزاتها للقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.تصريحات اللواء ابو بكر جاءت عقب تكريمه ووفد من الهيئة ضم كل من مدير الهيئة في رام الله والبيرة نيبال طقش ومدير المتابعة في مكتب الوزير طارق رفاعي، للاسيرين رامز تركي الريماوي من بلدة بيت ريما والذي امضى 18 عاما، ونور ابو رجيلة من بلدة عطارة الذي امضى 15 عاما، كما تم تقديم واجب العزاء برحيل الاسير المحرر أحمد ثابت سهيل من بلدة دير غسانة بعد صراع طويل من المرض.