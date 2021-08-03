"التعليم العالي" والصندوق الفلسطيني للتشغيل يُطلقان برنامجاً متخصصاً لتدريب وتشغيل الخريجين

رام الله - دنيا الوطنأطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالشراكة مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، اليوم، برنامجاً متخصصاً لتدريب وتأهيل وتشغيل الخريجين من مختلف مؤسسات التعليم العالي، وذلك ضمن مشروع "تمهير".ويهدف البرنامج إلى تمكين الخريجين من الالتحاق بسوق العمل، من خلال توفير فرص التشغيل والتدريب قصير الأمد، إذ يستهدف البرنامج 400 خريجاً (باحثاً عن عمل) تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 35 عاماً من كلا الجنسين من جميع التخصصات، إذ سيتم تدريبهم وتشغيلهم في شركات ومؤسسات القطاع الخاص بشكل مدفوع الأجر لمدة خمسة أشهر.وفي هذا السياق، قال رئيس وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية أيمن الهودلي إن البرنامج يهدف إلى خفض معدلات البطالة في صفوف خريجي الجامعات والكليات التقنية، وزيادة فرص تدريبهم وتوظيفهم، من خلال تعزيز وتطوير خبراتهم العملية والتقنية والحياتية.وأضاف الهودلي: "نحاول سد الفجوة القائمة في السوق الفلسطيني بين المُشغلين والباحثين عن عمل، وخلق فرص توظيف مستدامة في الشركات المستضيفة للمتدربين بعد فترة التدريب والتأهيل، موضحاً أنه يُتوقّع في نهاية البرنامج أن يكون 50% من المتدربين قد حصلوا على عقد عمل مدفوع الأجر.وأشار الهودلي إلى أن التقديم للبرنامج يتم من خلال مؤسسات التعليم العالي عبر رابط إلكتروني.