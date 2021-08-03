"بكدار" تنهي أعمال صيانة المركز الصحي وبناء وتشطيب مركز طوارئ نعلين

رام الله - دنيا الوطنأعلن المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" انتهاء طواقمه الفنية والهندسية من أعمال صيانة المركز الصحي، وبناء وتشطيب مركز طوارئ نعلين شمال غرب رام الله.وبلغت القيمة الإجمالية للمشروع 258 ألف دولار أمريكي، بتمويل من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا "باديا" ومن خلال البنك الإسلامي للتنمية، حيث قامت "بكدار" بعمليات إدارة المشروع والإشراف عليه.ويشمل المشروع بناء وتشطيب الطابق الأرضي لمركز الطوارئ بمساحة 200 متر مربع، وتشطيب جزء من المبنى القائم بمساحة 70 متر مربع، بالإضافة للأعمال الخارجية للساحات والخدمات الأخرى.وسيتم تجهيز مبنى الطوارئ بمستلزمات الكهرباء والميكانيك والأشعة والمختبر وما يلزم الطوارئ، ليكون جاهزاً لتقديم الخدمات الصحية والطبية لقرابة 40 ألف نسمة من أهالي بلدة نعلين، التي تبعد عن مدينة رام الله 35 كم.