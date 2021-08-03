طالع نتائج عدد من أبناء الشهداء والأسرى في الثانوية العامة

رام الله - دنيا الوطننال عدد من أبناء الشهداء والأسرى، معدلات عالية في اختبارات الثانوية العامة في فلسطين للعام 2021.وحصلت الطالبة سارة ابنة الشهيد جمال الزبدة، وشقيقة الشهيد أسامة على معدل معدل 95.3.أما صفاء البرغوثي ابنة الأسـير عبد الله البرغوثي فقد حصلت على معدل 98.3 في امتحانات الثانوية العامة، بينما الطالب أحمد الشـــلبي ابن الأسير منتصر شلبي فقد حصد 92% بامتحانات الثانوية العامة.بينما ابنة الأسير ياسر بدرساوي من نابلس حصلت على معدل 97.4%، وماريا سلام ابنة الأسير علاء سلام من نابلس حصلت على معدل 93% بامتحانات الثانوية العامة.