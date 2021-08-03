الصحة بغزة: لا وفيات بفيروس (كورونا) وتسجيل 151 إصابة جديدة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 888 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".وأضافت أنه تم تسجيل 120 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 116819 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1036 حالة، وإجمالي المتعافين 114683 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1100 حالة وفاة.وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 65 حالة، من بينها 51 حالات خطيرة وحرجة.ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 336300 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 107976 شخصا.