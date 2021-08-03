مباشر | أجواء إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين

شؤون فلسطينية

التربية والتعليم: خضع للامتحان التوجيهي طلبة فلسطينيين وعرب ومن جنسيات أخرى

التربية والتعليم: خضع للامتحان التوجيهي طلبة فلسطينيين وعرب ومن جنسيات أخرى
رام الله - دنيا الوطن
عقدت وزارة التربية والتعليم العالي، مؤتمرًا صحفيًا، صباح اليوم الثلاثاء، للاعلان عن نتائج الثانوية العامة 2021.

وقال مدير عام الامتحانات، محمد عواد: إن الامتحانات سارت في أجواء من الهدوء والطمأنينة وكانت القدس حاضرة في هذا الإنجاز الوطني، مضيفًا: "عقد الامتحان في ظروف استثنائية على الصعيدين العالمي والمحلي".

وأوضح عواد "اتخذنا اجراءات استثنائية لإتمام عملية الامتحانات على أكمل وجه، كما خضع للامتحان طلبة فلسطينيين وعرب ومن جنسيات اخرى".

وذكرت وزارة التربية والتعليم: أنه بلغ عدد المتقدمي أكثر من 82 ألف متقدم نجح منهم أكثر من 59 ألف بنسبة نجاح 71%،.

نسبة النجاح بفروع الثانوية العامة:

نسبة النجاح في الضفة بالفرع الأدبي 67,9%

 نسبة النجاح في الضفة بالفرع الشرعي 88%

 نسبة النجاح في الضفة بفرع الاقتصاد المنزلي 68,5%

 نسبة النجاح في الضفة بالفرع الزراعي 55,6%

 نسبة النجاح في الضفة بالفرع التكنولوجي 86,9%

 نسبة النجاح في الضفة بالفرع الصناعي 69,8%

 نسبة النجاح في الضفة بالريادة والأعمال 70,8%

 نسبة النجاح في الفرع العلمي بمحافظات الضفة 89,1%

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