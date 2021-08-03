شؤون فلسطينية

اليوم.. إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين

اليوم.. إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
يترقب طلبة الثانوية العامة وأهاليهم، إعلان النتائج التي من المقرر الإعلان عنها، عند الساعة العاشرة صباحًا من اليوم الثلاثاء، بمؤتمر صحفي تعقده وزارة التربية والتعليم.

وأمس الاثنين، قال مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد، إن نتائج الثانوية العامة ستعلن عقب مؤتمر صحفي قصير.

وأضاف عواد للوكالة الرسمية، أن النتائج ستعلن من خلال الموقع www.psge.ps، حيث سيتمكن الطالب من معرفة نتيجته وعلاماته في كافة المباحث من خلال إدراج رقم جلوسه بالموقع المذكور، كما يمكنه الحصول على شهادته من مدرسته في اليوم التالي من النتائج.

ولفت عواد إلى أن الطالب سيتمكن من معرفة نتيجة خلال مدة أقصاها ثلاث ثواني من وقت إدخال رقم الجلوس، منوهاً إلى أن الموقع يتمتع بمواصفات عالية ومضمونة.

وتابع: "سيتمكن الطلبة أيضا من معرفة نتائجهم من خلال رابط خصصته الوزارة عبر (فيسبوك) حيث يرسل الطالب رقم جلوسه وتصله النتيجة من خلال رسالة إلى الصندوق الوارد، كما أن الوزارة وقعت اتفاقية مع شركتي جوال و أوريدو على إرسال رسائل نصية للناجحين المشتركين بالخدمة لديهم فور إعلان النتائج".

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