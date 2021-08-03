طالع تفاصيل الحالة الجوية بفلسطين حتى يوم الجمعة
يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة، اليوم الثلاثاء، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاربعاء 2021/08/04 يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة، و يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الخميس 2021/08/05 يستمر الجو حاراً إلى شديد ألحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الجمعة 2021/08/06 يستمر الجو حاراً إلى شديد ألحرارة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً ، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي
| المدينـة
| اليـوم ع- ص
| غـداً ع- ص
| بعد غـد ع- ص
| المدينـة
| اليـوم ع – ص
| غـداً ع – ص
| بعد غـد ع- ص
|القدس
|35-26
|36-26
|36-26
|بيت لحم
|35-26
|36-26
|36-26
|رام الله والبيرة
|34-25
|35-25
|35-25
|طولكرم
|37-27
|38-27
|38-27
|نابلس
|36-26
|37-26
|37-26
|قلقيلية
|37-27
|38-27
|38-27
|جنين
|39-27
|40-27
|40-27
|سلفيت
|35-26
|36-26
|36-26
|طوباس
|41-28
|42-28
|42-28
|روابي
|36-26
|37-26
|37-26
|الخليل
|34-25
|35-25
|35-25
|غزه
|35-28
|36-28
|36-28
|أريحا
|45-32
|46-32
|46-32
|خانيونس
|35-28
|36-28
|36-28
|الأغوار الشمالية
|43-30
|44-30
|44-30
|رفح
|36-27
|37-27
|37-27
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