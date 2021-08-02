العثور على جثة شاب مشنوقاً داخل منزله بأريحا والنيابة والشرطة





وأكد ارزيقات، أن النيابة العامة باشرت بإجراءات الكشف والمعاينة وأمرت بالتحفظ على الجثمان في مستشفى أريحا الحكومي، وإحالته لمعهد الطب العدلي، لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.





رام الله - دنيا الوطنباشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق، فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري، مساء اليوم الإثنين، بملابسات وفاة شاب (35 عاما) في مدينة أريحا.وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي: "بناء على اتصال ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول العثور على شاب مشنوقا داخل منزله، انتقلت النيابة العامة وقوة من فرع المباحث العامة في شرطة المحافظة للمكان"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.