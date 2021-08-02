شؤون فلسطينية

شاهد: هكذا تحولت عسقلان لبرميل متفجرات بفعل صواريخ المقاومة خلال الحرب الأخيرة

شاهد: هكذا تحولت عسقلان لبرميل متفجرات بفعل صواريخ المقاومة خلال الحرب الأخيرة
رام الله - دنيا الوطن
نشرت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، مقطع فيديو، يوضح الانفجار الذي وقع في منشأة تخزين وقود في منطقة عسقلان المحاذية لقطاع غزة، بفعل صواريخ المقاومة الفلسطينية خلال الحرب الأخيرة على القطاع.

وقالت القناة: "اضطر سكان مدينة عسقلان إلى التعامل مع انفجار ضخ وتلوث شديد استمر أكثر من يومين، بعد أن أطلقت حركة حماس صاروخاً من قطاع غزة، أصاب منشأة تخزين وقود خلال الجولة العسكرية الأخيرة".

وأضافت: "سكان عسقلان يكافحون الأن أمام الحكومة والبلدية وجهات الاختصاص؛ لمنع تكديس صهاريج التخزين في منشأة تضم ملايين الجالونات من النفط والغاز".

بحسب القناة، قال أحد مستوطني عسقلان: "إذا انفجرت مثل هذه المواد في أي تصعيد قادم، فإن عسقلان كلها ستختفي".


 


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