عربي

المغرب.. إجراءات جديدة للحد من انتشار (كورونا)

المغرب.. إجراءات جديدة للحد من انتشار (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قررت الحكومة المغربية، الاثنين، اتخاذ مجموعة من الإجراءات، ابتداء من مساء الثلاثاء (التاسعة بالتوقيت المحلي)، وذلك تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد.

وقالت الحكومة المغربية في بيان إن القرارات تأتي "حفاظا على صحة المواطنات والمواطنين، وبالنظر للارتفاع الكبير جدا في عدد الحالات المصابة بهذا الوباء وعدد الوفيات المسجلة في الفترة الأخيرة"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وتشمل الإجراءات، وفقا للبيان، حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، ومنع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء، مراكش وأكادير. ويستثنى من هذا القرار الأشخاص الملقحون المتوفرون على شهادة "جواز التلقيح"، والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص المكلفون بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة "أمر بمهمة" موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل.

وتنص الإجراءات على إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا، وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة، وعدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.

كما تشمل الإجراءات عدم تجاوز الفنادق وباقي المؤسسات السياحية لــ75 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وتشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، في الحالات التي تسمح بذلك.

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