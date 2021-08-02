إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية طعن بمنطقة (بتاح تكفا) بتل أبيب

رام الله - دنيا الوطنأفادت إذاعة جيش الاحتلال، بإصابة إسرائيلي بجروح، في عملية طعن، وقعت مساء اليوم الاثنين، بمنطقة (بتاح تكفا) شمال شرق تل أبيب.وأكدت الإذاعة أن عملية الطعن التي وقعت بمنطقة بتاح تكفا، على خلفية قومية، لافتة إلى أن الإسرائيلي المصاب وصفت حالته بالخطيرة.وقالت الإذاعة: "جهاز (شاباك) يساند الشرطة في التحقيقات حول حادثة الطعن في بتاح تكفا بسبب احتمالات أن تكون على خلفية قومية".من جانبها، قالت القناة 12 الإسرائيلية: "بعد ساعتين من حادثة الطعن في بتاح تكفا، لا تزال خلفية الحادثة غير واضحة، عناصر الشرطة جمعوا مقاطع من الكاميرات الأمنية ويواصلون التحقيق".